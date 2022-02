PMs não devolvem carro a locadora e são detidos com armas de fogo em Castanhal

Na madrugada desta quarta-feira (16), dois policiais militares com armas de fogo sem a devida documentação e em posse de um automóvel em situação de busca e apreensão foram apreendidos por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagem de rotina na entrada do município de Castanhal, Região Metropolitana de Belém.

Segundo informações, o sargento Antônio Lira Ribeiro Brasil, lotado no Centro de Inteligência da PM, e o soldado Jorge Medeiros Alves, lotado no 27º BPM, estavam em utilizando um veículo que havia sido apropriado de forma indevida de uma locadora de automóveis, onde teria sido alugado e não devolvido.

Além disso, o policial Antônio Lira estava com três armas de fogo, sendo um revólver Magno 44 e duas pistolas, uma delas 9mm e a outra 0.40 de carga da PM. Já o policial Jorge portava uma quarta arma de fogo, tipo pistola calibre 9mm. Todos os armamentos e estavam sem documentação.

Os militares foram apresentados na delegacia, onde informaram que estavam seguindo viagem para o município de Primavera. O oficial de dia foi acionado para acompanhar o ato. A autoridade policial procedeu com um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela receptação do veículo contra o sargento Lira, o qual informou que o carro “era emprestado de um conhecido chamado João”. As armas de fogo que estavam com os militares foram apreendidas e passaram por perícia.

A corregedoria foi informada dos fatos e ficou de apresentar um oficial na delegacia para averiguar a situação.

Fonte: Portal Debate, com Roma News