PMs que escoltavam miliciano no Rio deverão ser expulsos

Os dois policias militares que faziam a escolta do miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa e de seu pai, Dalmir Barbosa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, poderão ser expulsos da corporação. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), determinou ao secretário de Polícia Militar do estado, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, que seja feita uma investigação.

De acordo com o governador, os PMs “serão responsabilizados com total rigor, incluindo a possível expulsão da corporação”, caso sejam comprovados os crimes.

– O caso deve servir como exemplo para outros policiais que se envolvam com o crime organizado – disse Castro.

O 3º sargento Bruno e Silva Affonso e o cabo Felipe Ferreira da Silva foram detidos na operação da Polícia Federal, nesta terça-feira (31), mesmo dia em que Taillon e seu pai também foram presos.

Os policiais serão submetidos diretamente ao Conselho de Disciplina da Polícia Militar, sem necessidade de instauração de inquérito policial (IPM). Desta forma, a expulsão poderá ser agilizada.

As investigações do caso seguem na 2° Delegacia de Polícia Judiciária Militar (2° DPJM), ligada à Corregedoria da Corporação.

O miliciano Taillon e seu pai foram presos na Barra da Tijuca, onde também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas suas residências.

A ação foi realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Fonte: Pleno News/Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil