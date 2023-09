PMs são capacitados em Estande de Tiro Virtual Móvel da Segup, em Parauapebas

O Estande de Tiro Virtual Móvel, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), destinado a capacitar e treinar os agentes estaduais de segurança pública, está sendo utilizado no curso de “Capacitação com Simulador de Treinamento com Armas Portáteis – Stap”, na cidade de Parauapebas, sudeste do Pará. A capacitação voltada para 300 Policiais Militares, iniciou na manhã desta segunda-feira,11, e finaliza suas atividades na próxima sexta-feira, 15.

Por meio do equipamento, que possui um simulador virtual de tiros, é possível reproduzir situações de enfrentamento à criminalidade, de diversas formas e cenários, com objetivo de expor os polícias a situações vividas no cotidiano dos agentes públicos, como explica o responsável pela capacitação, o tenente Édipo Cardoso.

“O simulador tem essa plenitude de trazer informações novas para o policial, com as demandas de abordagem e diversos cenários que nós temos hoje nas cidades do estado do Pará. A nossa intenção é medir, tal qual, como está o atual momento da tropa, com reação a incidentes e acidentes que possam ocorrer durante o patrulhamento urbano e rural, trazendo esses conhecimentos e essas possíveis correções vistas nos fundamentos de tiro, técnicas de abordagem, tempo de reação a cenários diversos, e também a assertividade, a precisão de cada disparo”, pontuou o tenente, ministrante da capacitação.

Durante o curso os policiais estão sendo capacitados com uma pistola .40, além de duas armas longas, sendo elas, um fuzil.40 cttp e fuzil ia 2. Essas armas são utilizadas, de forma mais comum, no dia a dia da tropa, em missões de abordagens e de policiamento ostensivo.

O soldado PM, Raimundo Vale, do 23° Batalhão de Parauapebas, é um dos policiais que estão sendo capacitados, ele destaca a importância das aulas para o aperfeiçoamento das ações de segurança, durante as atividades policiais, e assim melhorar nossa atuação.

“Esse treinamento tem como objetivo o aprimoramento do policial. É uma experiência diferente, extremamente interessante e construtiva, além de ser um treinamento muito controlado, mas que visa auxiliar o policial militar no processo de tomada de decisão. Nós somos submetidos a cenários complexos e diversos em que, em frações de segundo, o policial tem que tomar uma decisão de como deve agir e isto, dependendo do ambiente em que ele se encontra, implica na vida e na liberdade do agente. Sendo assim, é extremamente importante que nós possamos passar por esse aprimoramento, até para evitar falhas e danos futuros durante a ação policial.” falou o soldado da Polícia Militar.

O simulador de Tiro Virtual Móvel é um equipamento de última geração. O Pará é um dos poucos estados da Federação a possuir esse modelo de estande, totalmente equipado com recursos tecnológicos para realizar treinamentos em qualquer município do Estado, como destaca o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

“A Utilização do estande para a nossa tropa auxilia, principalmente, na questão da redução dos custos e na acessibilidade das capacitações para nossos agentes que atuam no interior do estado, visto que, nosso território é muito extenso, e com o simulador de tiro móvel, podemos alcançar a toda a nossa tropa que atua nas missões de combate à criminalidade distante da Capital. Desta forma mantemos a atualização e a capacitação profissional de todos” destacou Ualame Machado.

Participam do treinamento policiais que compõem o efetivo do 23° Batalhão de Parauapebas, do 25°Companhia Independente da Polícia Militar de Eldorado do Carajás, do 10° Pelotão de Curionópolis e 17° Pelotão de Canaã dos Carajás, além dos agentes do 14º Comando de Policiamento Regional.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/SEGUP