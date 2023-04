Poda sem técnica causa danos ambientais por toda a cidade de Belém

Quem circula pela capital paraense já deve ter se deparado com diversas árvores que tiveram a estrutura danificada após ação humana. Esse cenário traz preocupação para a Prefeitura de Belém. Por isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) tem orientado a população que não execute poda sem autorização, principalmente por motivos estéticos.

De acordo com a Semma, essas ações deixam a arborização da cidade com um aspecto visivelmente inadequado, devido aos riscos que esse tipo de situação traz para a população, como a incidência de queda de árvores.

Árvores saudáveis

A poda feita corretamente contribui para o desenvolvimento saudável das árvores e, consequentemente, com a arborização da cidade. Em contrapartida, quando a poda ou corte do vegetal é feito de forma inadequada, há riscos de ocasionar deficiência no desenvolvimento estrutural da árvore e, como trata-se de uma tarefa arriscada, podem ocorrer acidentes graves, como quedas, descargas elétricas e acidentes com material cortante.

Crime ambiental

De acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana de Belém, suprimir, destruir, danificar, lesar ou maltratar, de qualquer modo, árvores e arbustos, localizados em áreas públicas, é crime ambiental.

As multas para quem pratica esse tipo de crime, de acordo com o decreto nº 6.514/08, art. 9º, variam de R$ 50,00 a R$ 50 milhões, dependendo da espécie, idade e tamanho do vege tal. Caso a espécie da árvore seja protegida legalmente ou tombada, o valor da multa é dobrado, mesmo em áreas particulares.

Denúncia

A Semma conta com o apoio da população para denunciar possíveis crimes ambientais na cidade. Caso alguém identifique e possa provar uma situação de poda irregular, realizada por particulares ou agentes públicos, deve denunciar para o órgão competente pelo e-mail dmf@semma.pmb.pa.gov.br.

Imagem: Ascom/Semma