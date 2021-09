PodCast APP | Seaster divulga edital para a participação de artesãos 14º Salão de Artesanato no DF

Com o objetivo de fortalecer o trabalho de artesãos do Pará, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), tornou público, na segunda-feira (20), o edital de seleção para o 14º Salão de Artesanato Raízes Brasileiras, evento que reúne artesãos de todo o Brasil e do exterior, para exposição e comercialização de suas peças na Arena de Eventos do Pátio Brasil Shopping, em Brasília, de 27 a 31 de outubro.