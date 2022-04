Podemos chegou a blindar carro para uso de Sergio Moro em campanha

Não foi apenas o salário do ex-juiz Sergio Moro que esteve no rol das despesas do Podemos para subsidiar o que seria a campanha presidencial do ex-ministro da Justiça. Na lista dos outros gastos feitos pela sigla, antes de Moro decidir trocar o partido pelo União Brasil, esteve até a blindagem de um carro. A informação foi divulgada pela coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

Ao longo dos quase cinco meses em que esteve no Podemos, Moro teria gerado despesas de cerca de R$ 3 milhões para a sigla, de acordo com a avaliação do partido. Na quantia estariam incluídos os salários mensais de R$ 22 mil brutos pagos ao ex-ministro, R$ 210 mil gastos no evento de filiação e R$ 600 mil pagos em uma pesquisa qualitativa de intenção de voto.

Sobre o carro blindado, o ex-ministro afirmou, por meio de nota emitida por sua assessoria de comunicação, que “o veículo será incorporado ao patrimônio do Podemos” e que “o partido já tinha em seu acervo um carro blindado”​.

A saída de Moro do quadro do Podemos, porém, não deixou impressões muito amigáveis. Em nota, a presidente do partido, Renata Abreu, disse que a legenda ofereceu estrutura e garantia de recursos para a futura campanha presidencial de Moro. Apesar disso, segundo Renata, a sigla acabou surpreendida com a saída do ex-ministro que, de acordo com a líder, não teria sido avisada.

– Para a surpresa de todos, tanto a Executiva Nacional quanto os parlamentares souberam via imprensa da nova filiação de Moro, sem sequer uma comunicação interna do ex-presidenciável – completou Abreu.

Fonte: Pleno News

Foto: Câmara dos Deputados/Cleia Viana