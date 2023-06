“Podia ser eu”, diz youtuber que teve viagem no Titan cancelada

Um youtuber estadunidense relata ter se livrado da morte após sua expedição no submarino Titan ser cancelada dias antes de o veículo implodir no Oceano Atlântico. Jake Koehler também viajaria rumo aos destroços do Titanic, a 3.800 metros de profundidade, mas o passeio foi frustrado pelas más condições do tempo e falhas na embarcação.

Jake chegou a se preparar para o mergulho da Missão III junto do CEO da OceanGate, Stockton Rush, e do especialista no naufrágio do Titanic, Paul-Henry Nargeolet. Os dois morreram na Missão V, após a trágica implosão do submersível.

Nas redes sociais, Jake compartilhou cenas da preparação e explicou o motivo do cancelamento da excursão.

– Os controladores do motor do Titan não estavam se comunicando de forma consistente. Achamos que era um problema de fiação. […] Não sei se esse foi o que causou o trágico acidente. Pode ter sido qualquer outra coisa – ponderou.

De acordo com ele, era comum que o submersível apresentasse falhas.

– Todos os dias eles tinham algum problema. Tentamos consertar tudo para garantir que o submersível estivesse em perfeito estado para chegar ao Titanic. Não deu certo. É estranho agora, mas no momento parecia algo normal para a equipe – assinalou.

Jake reflete que ele poderia ser uma das vítimas se o mergulho de fato tivesse acontecido na data marcada.

– Podia ser eu. Nós nunca saímos da plataforma. Mas, se o mau tempo não tivesse ocorrido e cancelado a expedição, poderíamos ter mergulhado e teríamos implodido – acrescentou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Instagram