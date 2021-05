Podolski desabafa sobre condenação de Christoph Metzelder por envio de pornografia infantil: ‘Nojento’

Ex-zagueiro foi condenado a 10 meses de prisão

Podolski, campeão mundial pela Alemanha, usou as redes sociais para criticar a punição ao ex-companheiro de seleção Christoph Metzelder. Metzelder é réu confesso por posse e distribuição de pornografia infantil no país. O ex-zagueiro recebeu uma pena de 10 meses, mas sem necessidade de cumprimento da pena sob a condição de não haver reincidência criminal. No Twitter, Podolski desabafou sobre o caso.

– Que vergonha de todos vocês – publicou.

Em entrevista ao jornal alemão “Bild”, o atacante ponderou que a justiça do país falhou em não punir severamente Metzelder. O ex-jogador confessou ter enviado a três mulheres 18 arquivos contendo imagens de exploração sexual infantil. Uma das mulheres, que vive em Hamburgo, denunciou o ex-jogador em setembro de 2019, alegando ter recebido o conteúdo por Whatsapp. Na busca por informações em seu celular, a polícia encontrou ainda 297 fotos semelhantes .

– A punição não faz justiça. Quem atentar contra crianças deve ser punido com todo o peso da lei. Dessa forma, haverá mais crianças em perigo. Assim como seus pais e familiares. A punição não faz justiça ao dano – disse em entrevista.