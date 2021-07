Pogba defende Mbappé após eliminação da França: “Todos no mesmo barco”

Pogba concedeu entrevista ao El Chiringuito e comentou sobre a eliminação da França na Eurocopa, diante da Súiça, na última segunda-feira (28/6).

Questionado sobre o desempenho de Mbappé, responsável pelo pênalti perdido que concretizou a queda da seleção francesa, Pogba disse: “Quando você tem grandes jogadores, espera grandes coisas. Todos estão esperando. Para vê-lo marcar cinco gols, ser o artilheiro da Euro. Mas ele criou chances, fez o seu trabalho, deu tudo, deu a alma em campo. Isso é o mais importante. Ele é um grande jogador. Também é uma lição para ele, ele vai crescer e ele vai voltar.”

O jogador do Manchester United ainda ressaltou sobre “colocar a culpa” no craque do PSG pela eliminação. “Não tem culpado, estamos todos no mesmo barco. O futebol é assim, às vezes magnífico, às vezes cruel. É preciso aceitar, pensar bem. Aprendemos e voltaremos mais fortes”, garantiu.

A França deu adeus à competição europeia nas oitavas de final. Mbappé passou em branco e Pogba fez um golaço no jogo da despedida.

