Pokémon Sleep chega a 10 milhões de downloads

O jogo Pokémon Sleep atingiu a marca de mais de 10 milhões de downloads em todo o mundo desde o seu lançamento no final de julho de 2023. Para celebrar, os jogadores podem resgatar um presente especial no jogo até o dia 22 de setembro. O presente inclui um “Good Camp Ticket”, um item que permite que os jogadores utilizem um conjunto Good Camp por sete dias para auxiliar em suas pesquisas e criar Snorlax, um componente central do jogo.

As informações foram divulgadas pela The Pokémon Company nesta sexta-feira (25).

O jogo de realidade aumentada Pokémon Go , lançado em 2016, gerou receitas bilionárias ao incentivar as pessoas a se movimentarem ao ar livre. Agora, a empresa responsável por esse jogo global está buscando motivar as pessoas a irem para a cama.

O Pokémon Sleep analisa o sono dos usuários, recompensando a qualidade e duração do descanso com benefícios no jogo. Utilizando os smartphones próximos à cabeça enquanto dormem, os usuários permitem que o jogo monitore as vibrações captadas pelos sensores dos telefones, estimando assim a qualidade do sono. A obtenção de mais pokémons está vinculada a um sono de melhor qualidade. Os jogadores indicam ao jogo que estão começando seu período de sono ao se deitar.

Também é possível acelerar as coisas no jogo gratuito comprando itens no aplicativo para fazer amizade com mais Pokémons ou pagando por uma assinatura premium que vem com pontos de sono de bônus.

Fonte: IG/Foto: Divulgação