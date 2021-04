Poli Itinerante atende moradores de Abaetetuba, Dom Eliseu e Igarapé-Açu

Moradores de Abaetetuba, Dom Eliseu e Igarapé-Açu recebem nesta terça-feira (20) os serviços de saúde da Policlínica Itinerante. Podem ser atendidos pacientes que apresentem sintomas leves e moderados da Covid-19. A Poli encerrou os atendimentos na Escola Raimundo Ribeiro da Costa, em Oeiras do Pará, onde 227 serviços foram prestados no domingo e segunda-feira (18 e 19). A estratégia do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), busca conter o avanço da doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com a médica Thais Santos, coordenadora da equipe médica que atuou no município de Oeiras, ao longo da ação, foi mantido o mesmo padrão de atendimento e de satisfação dos usuários como ocorre em outras cidades por onde a unidade volante tem percorrido. Para ela, “a expectativa é de superar os atendimentos nas próximas cidades e continuar com a mesma qualidade que a população merece”.

Além dos atendimentos realizados em Oeiras, a ação itinerante também realizou na segunda-feira (19) o primeiro dia de ação no município de Abaetetuba, onde 165 pessoas foram atendidas, de 8h às 13h, por outra equipe de saúde especializada. Os números somam-se aos mesmos serviços prestados em dezenas de cidades em várias regiões paraenses desde janeiro deste ano, totalizando, até o momento, 71.085 atendimentos realizados.

Serviço:

Postos da Policlínica Itinerante em Belém:

– Núcleo de Esporte e Lazer (NEL): segunda a sábado, das 8h30 às 17h. Aos domingos, das 8h às 13h;

– Estacionamento do Hangar: de segunda a sábado, das 8h30 às 17h. Aos domingos, de 8h às 13h;

– Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho): de segunda a sábado, das 8h30 às 17h;

Postos no Interior:

Abaetetuba: 19 e 20/04 – na Escola Municipal São Francisco Xavier, na Rua 15 de Agosto, nº 339, Centro. De 8h às 13h;

Dom Eliseu: 20 e 21/04 – na Escola Luiz Gualberto Pimentel, localizada na rua Santa Teresinha, nº 1001, Centro. De 8h às 15h;

Igarapé-Açu: 20 e 21/04 – na Escola Cônego Calado, localizado na av. Barão do Rio Branco, nº 1454, Centro. De 8h às 13h;

Limoeiro do Ajuru: 21 e 22/04 – na Escola Jerônimo Milhomem Tavares, localizada na Rua Nilo Faial, bairro Cuba. De 8h às 16h;

Barcarena: 22 e 23/04 – na Escola Prof. Aloysio da Costa Chaves, localizada na tv. Francisco S/N, entre rua 1º de Janeiro e Cônego Batista Campos, bairro Betânia. De 8h às 13h;

São Domingos do Capim: 23 e 24/04 – na Escola Maroja Neto, na Rua Magalhães Barata, Centro. De 8h às 13h;

Cametá: 24 e 25/04 – na Escola Julia Passarinho, na av. Cônego Siqueira, nº 2136. De 8h às 16h;

Maracanã: 26 e 27/04 – na Escola Municipal Izidorio Francisco de Souza, localizada na Avenida Geraldo Manso Palmeira, Centro. De 8h às 13h;

Curuçá: 29 e 30/04 – na Escola Maria de Nazaré Guimarães, localizada na tv. Quinze de Novembro, nº 18. De 8h às 13h.

