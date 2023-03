Poli Lago de Tucuruí abrirá as portas para tirar dúvidas da população sobre o autismo

Com o objetivo de difundir informações para a população sobre o autismo, e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno, no dia 2 de abril, um domingo, se celebrará o Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo. Para marcar a data, a Policlínica Lago de Tucuruí, no sudeste paraense, abrirá as portas à população para estreitar os laços com a comunidade, e, sobretudo, esclarecer dúvidas sobre o tema. O evento será realizado um dia antes da data oficial, no sábado, 1º de abril, às 9h.

Na oportunidade, as equipes administrativas e assistenciais da Policlínica Lago de Tucuruí apresentarão, de forma ampla, o funcionamento do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espetro do Autismo (Natea) da unidade, que, atualmente, atende cerca de 50 crianças e adolescentes com o TEA.

“Essa data é muito especial para a saúde global, pois ela proporciona a realização de eventos como este, onde são minimizados o preconceito, há o esclarecimento de dúvidas e a orientação de posturas e condutas da sociedade. Sendo, desta forma, um pontapé para reduzir as diferenças no mundo”, frisou a diretora executiva da Poli Lago de Tucuruí, Louhanna Silva.

A gestora também reforça a importância do fortalecimento da rede. “Vamos divulgar de uma forma descontraída e dinâmica, o trabalho que vem sendo feito no Natea nos últimos meses. É importante ressaltarmos que serão feitas orientações de como na pessoa pode ter acesso ao serviço, o papel de cada um dentro da rede pública de saúde e, de que forma, o Estado está atendendo as expectativas da população em relação ao tema”, ponderou Silva.

Programação

Ao longo da programação, os alunos de psicologia que atuam na unidade, farão, na recepção, uma dinâmica para esclarecer dúvidas sobre TEA, destacarão os mitos e verdades do Espectro. Serão, também, entregues folders informativos com conteúdo sobre o tema. Ainda terá uma roda de conversa com psicólogos, psicopedagogos e médicos psiquiatras.

A programação também contará com uma exposição artística com peças produzidas pelos usuários do NATEA. As crianças também participarão do Circuito de brincadeiras, junto aos profissionais de educação física.

Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espetro do Autismo

O Natea é um serviço especializado semi-intensivo, que conta com a atuação de uma pesquisa multiprofissional para avaliação e intervenção em crianças e adolescentes diagnosticados ou com suspeita de TEA.

Serviço

A Policlínica Lago de Tucuruí é uma unidade pública localizada na avenida Raimundo Veridiano Cardoso, nº 1008, no bairro Santa Mônica. A Poli é administrada pelo Instituto de Saúde e Social da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Sespa.

Data: 1º abril (sábado)

Público: sociedade, em geral, e pacientes da unidade

Horário: das 9h ao meio-dia.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará