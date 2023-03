Poli Metropolitana consolida agendamento exclusivamente por meios eletrônicos

Com o objetivo de facilitar o acesso a serviços para o usuário de qualquer lugar do Estado, na Policlínica Metropolitana do Pará, em Belém, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) reforça que a unidade mantém a marcação de consultas e de exames, exclusivamente, pelos meios eletrônicos. O usuário pode ter acesso ao agendamento através dos canais de relacionamentos: whatsapp, pelo número (91) 98521- 5110 ou pelo e-mail agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br.

Com um fluxo de atendimento de mais de 16 mil marcações de serviços por mês, as ferramentas facilitam e desburocratizam o agendamento, fazendo com que o usuário, de qualquer região do estado, tenha acesso de forma igualitária à unidade. Casos excepcionais, como a falta de acesso à internet ou de pessoas muito idosas que não tenham auxilio necessário para fazer o agendamento eletrônico, serão analisados na própria unidade.

O secretário estadual de Saúde Pública, Romulo Rodovalho, explica que a estratégia além de manter a facilidade no agendamento, também alcança pessoas do interior e da capital do Pará de igual forma. “Os serviços da Policlínica são referências em todo o Estado, sobretudo da Região Metropolitana de Belém. Com isso, disponibilizamos à população canais de acesso aos serviços, como forma de facilitar o atendimento, evitar filas e o deslocamento dos usuários de fora da capital para, apenas, marcar consultas e exames”, observou o gestor da pasta.

Números

Além da forma facilitada do acesso às marcações através dos meios eletrônicos, a unidade, que atente cerca de 1.300 pessoas diariamente, evita o agendamento presencialmente, para minimizar filas e aglomerados. “A cada dia, estamos investindo em tecnologia para evitarmos a formação de filas, muitas vezes, que se formam ainda na madrugada. Assim, também, evitamos o deslocamento da população até a unidade, o gasto com transporte para esse deslocamento, o transtorno e o aglomerado de pessoas que ainda estão investigando possíveis doenças juntas, pois atendemos mais de 1 mil pessoas no dia para consultas e exames”, observou Anderson Albuquerque, diretor Executivo da Poli Metropolitana.

O gestor ainda reforça que a unidade não é porta-aberta e que todos os serviços precisam ser agendados para a realização. “Além do agendamento ser feito apenas pela central de relacionamentos, todos os serviços são agendados, com dia e hora marcados. Basta chegar ao local 40 minutos antes. O agendamento eletrônico é uma conquista do Governo do Estado para facilitar o acesso de todos e assim, respeitando o usuário a ter um serviço ordeiro e assertivo”, reforçou Anderson.

Para se ter uma ideia da eficácia das ferramentas eletrônicas, apenas no mês passado, a Central de Relacionamentos da Poli Metropolitana registrou 16.795 agendamentos de consultas e exames. Ainda em fevereiro, a unidade realizou 11.122 consultas e 23.968 exames.

SERVIÇO:

A Poli Metropolitana não é porta-aberta, ou seja, o usuário deve agendar o serviço antes de procurar a unidade.

* Os exames e consultas são agendados, exclusivamente, por meios eletrônicos.

* Os canais são o WhatsApp (91) 98521.5110 ou o e-mail: agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br

* Como funciona: Pelo WhatsApp, a ferramenta o direciona para o canal correto de atendimento, através da digitação de um número correspondente ao serviço desejado. É necessário ter em mãos os documentos de identificação, o cartão do SUS e o comprovante de residência.

Texto de Roberta Paraense

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará