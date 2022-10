Poli Metropolitana é referência em diagnóstico de doenças no coração no Pará

No início dos anos 2000, a Federação Mundial do Coração elegeu outubro como mês dos cuidados cardiológicos, o dia 29, foi oficialmente denominado como o Dia do Coração. O objetivo é chamar a atenção para a necessidade de conscientizar e incentivar à população e órgãos governamentais a criar uma comunidade global de pessoas que prometem agir agora, para viver mais e melhor no futuro, comprometendo-se como consumo de alimentos saudáveis; exercícios físicos; não fumar; e controlar os níveis de colesterol em benefício do órgão.

No Pará, mensalmente, mais de cinco mil exames cardiológicos são realizados na Policlínica Metropolitana, em Belém, o que torna a unidade, uma referência quando se fala em atendimento à saúde cardiologia. Criada estrategicamente para ser uma Central de Diagnóstico de média complexidade, a unidade foi inaugurada em janeiro de 2020 e disponibiliza uma equipe médica formada por 20 cardiologistas, que atuam diretamente noatendimento à população. O serviço é gratuito e oferecido pelo Governo, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Tendo como frente do atendimento o sistema pré-operatório rápido e a cardiologia clínica, um total de 3,5 mil consultas são disponibilizadas na unidade por mês. De acordo com o médico Felipe Pacheco, coordenador do setor de cardiologia da unidade, a Poli atua como um coringa dentro da rede pública de saúde. “Hoje, o serviço de cardiologia da Policlínica está ligado diretamente com a cardiologia clínica, onde pessoas com sintomas de hipertensão e investigação de dor torácica, por exemplo, nos procuram. É um serviço disponibilizado pela regulação estadual”, explica o profissional.

Ainda segundo o especialista, “o diferencial do Programa Pré-Operatório Rápido é que a pessoa pode fazer em um único dia, todos os exames essenciais antes de uma cirurgia, a avaliação do cardiologista e ainda, o risco cirúrgico com o anestesista. Atendemos pacientes que levavam anos para fazer esses procedimentos”, completou o médico.

O objetivo da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) é acelerar os procedimentos e zerar as filas de espera em todo o Pará. Dentro do Programa Pré-Operatório Rápido, é disponibilizado o eletrocardiograma, o ecocardiograma, o Raio-x, e outros exames complementares, caso sejam solicitados pelos especialistas.

“Sabemos da importância do atendimento cardiológico na rede pública de saúde e também das dificuldades ao acesso. Então, acabar com a demanda reprimida de pacientes que aguardam por exames, procedimentos cirúrgicos, continua sendo uma prioridade do governo. Por isso, investimos na reestruturação e organização dos prédios, aquisição de equipamentos, entre outras ações que possibilitaram a ampliação dos serviços, garantindo qualidade e agilidade noatendimento à população”, pontuou o secretário Rômulo Rodovalho.

Atendimento ao público – O agrônomo Eduardo dos Santos, de 55 anos, é um dos pacientes da cardiologia clínica da Poli Metropolitana. Vindo de Santo Antônio do Tauá, o paciente faz o acompanhamento com a equipe de cardiologia há dois meses. “Sempre sou atendido muito bem aqui. Os médicos são atenciosos, tiram as dúvidas e cuidam da gente”, ressalta Eduardo.

Sandra dos Santos é irmã de Eduardo e faz questão de acompanhá-lo em todas as consultas. Para ela, a agilidade noatendimento e encaminhamento é evidente na Policlínica. “Como o caso do meu irmão é urgente, já saímos da unidade com um encaminhamento para um hospital e uma possível cirurgia. Atendimento de primeira aqui na Policlínica”, disse Sandra.

Demanda – Para a diretora Executiva da Poli Metropolitana, Liliam Gomes, a unidade é estruturada para que os atendimentos possam ocorrer rapidamente, de forma segura e eficaz. “A especialidade de cardiologia na Poli é muito demandada e, por sermos uma unidade estratégica e ágil na conclusão diagnóstica, a rede tem aderido cada vez mais”, frisou a gestora.

SERVIÇO

O atendimento no Programa Pré-operatório Rápido é feito pelo WhatsApp (91) 98521-5110 ou pelo e-mail agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br, O agendamento é feito de segunda-feira a sexta-feira-feira, das 7h às 19h.

Para atendimentos na cardiologia clínica, o paciente deve dar entrada através do Sistema de Regulação Estadual. É necessária a solicitação médica para o risco cirúrgico e o formulário de AIH, além do RG, CPF, Cartão SUS e comprovante atualizado de residência.

A Policlínica Metropolitana é na avenida Almirante Barroso, entre a avenida Dr. Freitas e a travessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação