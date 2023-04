Poliana Rocha revela mudança na relação com Leonardo: ‘Eu vivia no cercadinho em função dele’

A influenciadora Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo, revelou mudanças em sua relação com o marido famoso, disse ter criado uma personalidade própria e reconquistado a autoconfiança depois dos 40 anos.

Jornalista nascida em Goiânia (GO), Poliana está casada há 26 anos com Leonardo. “Eu vivia no cercadinho em função dele. Então, as pessoas agora já conhecem a Poliana, pela minha história de superação. Eu criei uma identidade. Eu fortaleci isso”, disse ela, durante o lançamento da loja Bagaggio, no Shopping Pátio Paulista, em São Paulo.

“Eu acho que, a princípio, ele [Leonardo] ficou um pouquinho inseguro com tudo isso, mas que, agora, está aceitando super bem. Eu acho que até fez bem pro nosso relacionamento, porque ele passou a ver com outros olhos.”

Durante a conversa, em seu momento de reflexão, Poliana, de 46 anos, citou a autoconfiança que tem reconquistado depois de uma certa idade.

“Eu acho que isso aconteceu numa hora certa e que eu falei, ‘espera aí: a Poliana precisa acreditar nela, a Poliana precisa resgatar o amor próprio dela’. Eu estava um pouco perdida. E aí consegui virar essa chavinha. Deixar de viver uma condição de ser ‘sombra do outro’ é realmente resgatar o meu amor próprio e minha identidade. Independentemente de ser mulher, de ser esposa, de ser mãe, eu sou a Poliana Rocha”.

Questionada pela reportagem do R7 se tem dado mais as cartas em casa, a influenciadora ri e diz: “Confesso que [eu tenho dado as cartas] mais que antes.”

Nos últimos dias, Poliana se envolveu em polêmicas familiares. Ela é mãe do cantor Zé Felipe e sogra da influenciadora e empresária Virginia Fonseca.

