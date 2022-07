Polícia abre inquérito para apurar assassinato em Santa Bárbara do Pará

Uma pessoa do sexo masculino foi assassinada anteontem em Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Até a manhã de ontem, a vítima seguia sem identificação.



O crime ocorreu em frente à Associação do Guma, perto da Praça Elza Ribeiro, no centro da cidade.



Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local, onde fez a primeira tomada de informações que ajudarão a autoridade da Polícia Civil a elucidar o caso.



Depois da perícia com levantamento de local, o corpo do homem, que foi morto a tiros, foi removido para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.

Imagem: Redes Sociais/Reprodução