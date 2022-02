Polícia acaba com festa em boate clandestina no município de Bragança

Na madrugada desta segunda-feira (14), uma residência localizada no município de Bragança, nordeste paraense, que também funcionava como boate clandestina, foi fechada pela Polícia Militar do Pará (PMPA), após denúncia anônima.

A casa fica na Avenida Governador Mendonça Furtado e, de acordo com a PM, a denúncia informava que o imóvelk estari promovendo uma festa clandestina e corrupção de menores. Sob posse da informação, equipes da PM, Grupamento Tático Operacional (GTO), Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), seguiram até o local informado. Ao chegarem na casa, os militares se depararam com uma multidão de pessoas dentro do imóvel.

Segundo a polícia, dentro da residência haviam aproximadamente sessenta pessoas, que estavam separadas em quartos e outras instalações do imóvel. Entre os presentes no evento, cinco eram menores de idade. Além disso, os policiais encontraram bebidas alcoólicas variadas, três aparelhos celulares, três caixas de som amplificada, uma pistola tipo air soft sem a ponteira e uma quantia em dinheiro no valor R$ 493.

Os envolvidos na prática do evento não legalizado, foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil de Bragança. Weverson de Aviz dos Santos, foi conduzido a delegacia por corrupção de menores, festa ilegal e desobediência. Já o proprietário do imóvel identificado por Clemilson Gomes Curioso foi preso em flagrante. Segundo informações, Clemilson tinha conhecimento do que estava acontecendo no local, mesmo assim, pagou fiança e foi liberado.

Fonte: As informações são da TV Caeté.