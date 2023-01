Polícia ainda não identificou nem prendeu assaltantes da igreja

As Polícia Civil e Militar continuam em diligências para identificar e prender os bandidos que assaltaram padres no interior da sede da Paróquia da Natividade, no Jardim Sideral, em Belém. O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira, 26.



Na ocasião, os bandidos, que chegaram por volta das 3h da madrugada, pularam o muro, entraram na igreja e amarraram os padres.

Além disso, os criminosos fugiram do local levando carro, televisão, celulares, uma quantia em dinheiro que não foi informada e o ostensório, peça banhada de ouro que destina exatamente a apresentar a Eucaristia para a adoração.



O caso foi registrado na Seccional Urbana da Marambaia co pedido de providências.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar