Polícia ainda não tem pistas sobre matadores de mulher o Distrito Industrial

A Polícia Civil ainda não tem dados sobre a autoria do assassinato de que foi vítima a senhora Cliciany Fonseca, ontem, terça-feira, de manhã cedo, após ela deixar a filha de cinco anos na escola. A vítima voltava para casa com outra filha, de nove anos, quando um carro branco passou devagar e passaram a fazer disparos em sua direção.



Cliciany Fonseca morreu com tiros na cabeça. A filha dela saiu ilesa. Os criminosos fugiram.

O caso se registrou por volta das 7h30, na erceira Travessa, entre as ruas Manoel de Souza e Antônio Barbosa, no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, na Grande Belém.

O caso foi inicialmente atendido por uma guarnição do 29º BPM, cujos policiais isolaram a área até a chegada da perícia técnica para o levantamento de local e remoção do corpo da vítima para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.



Segundo as informações, o caso é apurado por meio da Unidade Integrada do Distrito Industrial. Inicialmente, a polícia trabalha com as suspeitas de feminicídio ou de tentativa de assalto, porém, até o momento, não houve avanços para a elucidação do caso.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar