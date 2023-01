Polícia Ambiental alerta para normas de resgate de animais não domesticados

O Pará vivencia o período do ano chamado “inverno amazônico”, quando o clima é instável e as chuvas mais frequentes. Nesse cenário, o aparecimento de animais não domesticados se torna mais comum nas áreas urbanas. É preciso ficar atento e respeitar as normas de proteção a esses animais, para evitar riscos.

Em 2022, o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), da Polícia Militar do Pará, remanejou 1.737 animais na Região Metropolitana de Belém (RMB). Desses, 1.446 foram animais resgatados, 107 apreendidos e 184 entregues voluntariamente às autoridades.

O BPA pode ser acionado pelo número 190. Quem já precisou desses serviço especializado reconhece a importância do Batalhão, como a professora Martha Picanço. “Eu fui limpar e, quando arredei o sofá, lá estava a cobra. Era uma jiboia muito grande. Foi assustador. Eu não tava acreditando, até porque minha casa fica nos altos e eu tenho uma cachorrinha. Nós ficamos nos perguntando como essa cobra entrou. Liguei pro 190, porque ela era tão grande que não sabíamos o que fazer pra tirar ela de dentro de casa. O serviço foi feito foi muito bom e adequado. Eles levaram ela com todo o cuidado”, disse Martha.

Orientação – Entre resgates e apreensões realizados pelo BPA no ano passado, 683 foram de aves, 439 de mamíferos, 490 de répteis e 125 de quelônios. O comandante do Batalhão, major Moura, ressalta que neste período do ano os casos se intensificam. “Pedimos à população, que porventura se depare com algum animal em via pública, residência ou canais, que não tentem capturar com a própria mão. A maneira correta é ligar para o número 190, e o BPA deslocará uma viatura para fazer a captura de forma adequada”, orientou o comandante.

Depois de resgatados, os animais em bom estado de saúde são devolvidos à natureza. Em 2022, dos animais apreendidos ou capturados, 1.289 puderam voltar ao habitat natural, e 440 precisaram de tratamento. Nesses casos, o BPA notifica a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que atua como órgão mediador no encaminhamento dos animais para a instituição que pode acolhê-los após o período de quarentena.

Serviço: O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), subordinado ao Comando de Policiamento Ambiental (CPA), tem a missão de garantir as ações preventivas e trabalhar de forma integrada com outros órgãos da área. A unidade atua em todo o Pará e pode ser acionada pelo número 190.

Texto: Evaldo Júnior – Secom

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Agência Pará