Polícia aponta integrantes do CDN como autores da morte de Romarinho Mec

De acordo com os suspeitos, a morte do cantor de forró teria sido encomendada porque Romarinho fazia apologia em suas letras a uma facção rival

Erick André Rebelo Dias, 21, e Gabriel Fernandes, 19, fora oficialmente apontados pela Polícia Militar do Amazonas como os autores do assassinato do cantor de forró Romarinho Mec, ocorrido no dia 9 de setembro, na saída de uma casa de shows no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus (AM). Em coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (23), o tenente Mateus Samuel, da Força Tática da PMAM falou ao Portal do Holanda sobre a prisão da dupla que, segundo as investigações, pertence à facção criminosa Comando do Norte (CDN).

A motivação para o crime teria sido o fato de Romarinho fazer apologia em suas músicas a uma facção rival, o Comando Vermelho. Questionado sobre a possibilidade da dupla ter confessado o crime para proteger os reais assassinos, o militar declarou que a PM não descarta essa possibilidade, mas diz que a Polícia Civil é quem vai confirmar a veracidade da versão dada pelos dois.

A dúvida lançada sobre a participação dos dois no crime deve-se ao ato de que, ao chegarem na delegacia, Erick e Gabriel negaram para a imprensa terem matado Romarinho e apontaram a facção CDN como a responsável pelo crime, ao contrário do que havia sido informado pela PM em uma coletiva realizada algumas horas antes, onde foi dito que os dois haviam confessado participação no homicídio e assumido que eram membros da organização criminosa.

Erick e Gabriel foram detidos foram detidos na última quarta-feira (22), no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital amazonense. Eles estavam em um carro modelo Ford Fiesta Sedan, que teria sido utilizado no dia do crime, nas proximidades de um shopping center. Com eles, foram encontrados armas e munições de fuzil. O carro foi apreendido e os dois levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

“Nossas equipes da Força Tática estavam em patrulhamento na rua Vista Alegre quando se depararam com os dois indivíduos. Os mesmos demonstraram certo nervosismo com a presença da força policial e por isso foram abordados (…). Na revista veicular foram encontradas uma pistola 9mm, dois carregadores, um simulacro e farta munição de calibre 556. Indagados sobre o armamento, eles falaram que pertenciam à facção CDN e participaram da execução do cantor Romarinho”.

Relembre o caso

O cantor Romário de Jesus Santiago, conhecido como Romarinho Mec e também como “Bruxo do Forró”, foi atingido com cinco tiros de fuzil e de pistola ao sair de uma casa de show, após comemorar o seu aniversário de 27 anos. Ele se preparava para deixar o local na companhia de um amigo quando o veículo em que estava foi interceptado por bandidos e crivado de balas. Romarinho ainda chegou a ser socorrido ao Hospital 28 de Agosto, mas não resistiu e morreu horas depois.

