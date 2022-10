Polícia apreende 80 quilos de carne sem procedência no Marajó

Policiais militares e civis de Cachoeira do Arari apreenderam 80 quilos de carne que eram comercializadas de forma irregular na cidade marajoara.

De acordo com o gestor do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, o flagrante foi realizado na casa de Jefferson Miranda Barbosa, conhecido como Babão, no bairro Aeroporto.

Assim que os policiais chegaram na residência, Babão teria fugido e deixado um isopor com 80 quilos da carne sem procedência e sem inspeção sanitária.

O material estava dentro da casa, que foi aberta pelo pai do suspeito.

A polícia combate este tipo de crime com frequência no Marajó Oriental. Além do risco sanitário, existe a suspeita de que a carne seja oriunda de animais furtados em fazendas da região.

A carne e o pai do suspeito foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Arari.

Foto: Divulgação

Fonte:MNnotíciamarajó