Polícia apreende celulares de amigos e viúva de MC Kevin

A polícia apreendeu os celulares de três amigos de MC Kevin e de sua esposa, Deolane Bezerra, a fim de apurar as circunstâncias que levaram à morte do artista, no último domingo (16).

Entre os aparelhos confiscados pelo delegado Henrique Damasceno, da 16ª DP da Barra da Tijuca (RJ), estão os que pertencem a Victor Elias Fontenelle e à modelo Bianca Domingues, que estavam com Kevin no momento do acidente.

Segundo depoimentos às autoridades, MC Kevin e Victor Elias conheceram Bianca em um quiosque no calçadão da Barra da Tijuca e a levaram para a suíte 502, no hotel Riale Brisa Barra. Os três teriam mantido relações sexuais, mas o artista teria se assustado com a possibilidade de ser flagrado pela esposa, que se encontrava no quarto 1302 do mesmo hotel.

O funkeiro teria, então, tentado saltar da sacada para o apartamento abaixo, mas caiu de uma altura de ao menos 18 metros, próximo à piscina. Ele foi socorrido e levado até um hospital na Gávea, mas não resistiu.

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

MC Kevin morreu após cair de hotel no Rio de Janeiro / Foto: Reprodução

Ao menos oito pessoas já foram ouvidas no inquérito, incluindo a modelo, a viúva de Kevin, amigos e parte da equipe de shows do artista. Algumas testemunhas disseram que MC Kevin teria ingerido drogas e bebidas alcoólicas no fim de semana.

Durante a madrugada e a manhã desta terça-feira (18), MC Kevin foi velado na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, em São Paulo. O corpo deixou o local por volta das 9h20 e segue em direção ao Cemitério Parque dos Pinheiros, em Mogi das Cruzes, onde será sepultado.

Fonte: Pleno News

Texto: Thamirys Andrade