Polícia apreende hds, pendrives e celular em ação de combate ao crime contra a mulher, em Belém

Organização criminosa estaria divulgando imagens íntimas de mulheres.

A Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (14) ação de cumprimento de mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático para o crime de divulgação de foto íntimas de vítimas mulheres, em Belém. Ninguém foi preso.

Na ação foram apreendidos vários hds, pendrives e um aparelho celular. Todos os materiais serão encaminhados a Pericia para esclarecer o modo de atuação e coletar indícios dos crimes.

A Polícia Civil informou que qualquer denúncia de vítimas de casos similares e outros podem ser feitas pelos números 181 e 98115-9181 (mensagens via whatsapp), além do atendimento presencial na Divisão Especializada, que fica localizada na Delegacia Geral de Polícia Civil, na Avenida Governador Magalhães Barata, 209, no bairro de Nazaré, em Belém.