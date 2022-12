Polícia apreende mais de 200 peixes ornamentais no Marajó

Para combater a criminalidade na região Marajó Ocidental, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), continua com suas ações de estratégia no local. Na última sexta-feira (23) equipes em diligência apreenderam mais de 200 peixes ornamentais, de cinco espécies, transportados irregularmente. Os peixes estavam escondidos em caixas de papelão.

A carga viva contendo 252 peixes era transportada pela embarcação “iluminado” que partiu de Monte Dourado, distrito de Almeirim, no Oeste do Pará, com destino à capital paraense, sem documentação para transporte de espécies de fauna ou nota fiscal que comprovasse a origem. O responsável foi encaminhado à Base Fluvial para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação

Segundo a Polícia Civil, a Secretaria de Estado de meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) foi acionada para aplicar as normas ambientais de sua competência, incluindo a destinação da carga. Segundo a equipe da Base Integrada, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi instaurado contra o responsável e expedido um Termo de Soltura.

Mais uma vez os órgãos de Segurança Pública coibiram a prática criminosa no Estado. “A apreensão foi fruto da intensificação das fiscalizações nesse período de final de ano de forma integrada na Base de Antônio Lemos, onde as fiscalizações têm um poder muito grande de inibir delitos. Nesse caso, a apreensão foi bastante exitosa pelas equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros que se fazem presentes na base fluvial”, informou o diretor do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), vinculado à Segup, delegado Arthur Braga.

Foto: Divulgação