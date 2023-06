Polícia apreende menores que usavam Discord para abusos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu, na manhã desta terça-feira (27), dois adolescentes, de 14 e 17 anos, que são apontados como responsáveis pela prática de estupros e por induzir meninas a automutilação e suicídio na plataforma de comunicação Discord. O adolescente de 17 anos era um dos principais líderes do grupo.

As ações desta terça fazem parte da Operação Dark Room, cujos trabalhos começaram em março deste ano com o compartilhamento de informações entre a Polícia Federal e polícias civis de vários estados do país.

Ao longo do trabalho de investigação, os policiais descobriram que os menores utilizavam servidores da plataforma para cometer atos de extrema violência contra animais e adolescentes. Entre as condutas estavam a divulgação de pedofilia, zoofilia e apologia ao racismo, nazismo e a misoginia.

Além disso, a apuração policial também descobriu que adolescentes eram chantageadas e constrangidas a se tornarem escravas sexuais dos chefes desses grupos. Os agentes relataram que eram cometidos “estupros virtuais” que eram transmitidos ao vivo por meio de transmissões para todos os integrantes do servidor.

Os investigadores descobriram ainda que as menores eram xingadas, humilhadas e obrigadas a se automutilar. Ao comando do responsável pelo grupo, que deveria ser tratado como uma divindade, elas eram obrigadas a fazer cortes com navalha nos braços, pernas, seios e genitália.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay