Polícia apura acidente que matou professora na Transazmazônica

A professora Sulamita Rabelo da Silva Alex, de 34 anos, natural de Altamira no sudoeste do Pará, que trabalhava em uma escola da rede pública no município de Brasil Novo, na mesma região, teve morte instantânea na tarde de sábado, 27, quando um automóvel Voyage branco, de serviço por aplicativo, no qual seguia, colidiu de frente, na contramão, contra um caminhão trucado, fato registrado no Km 06 da Rodovia Transamazônica (BR-230), ainda nos limites de Altamira, a 700 km de capital. Seis pessoas da mesma família, incluindo três crianças, saíram feridas e foram atendidas em hospitais do município. O caminhoneiro não se feriu, mas ficou em estado de choque.

Video que mostra o momento da colisão comprova que o carro de passageiro trafegava em alta velocidade pela contramão quando ocorreu a trombada com o caminhão. Moradores da vizinhança contam que se assustaram com o grande barulho do choque, momento em que caía forte chuva em Altamira.

O carro em que estavam as vítimas seguia pela BR-230 no sentido de Brasil Novo e o caminhão tentava acessar a cidade de Altamira.

As polícias Rodoviária Federal e Militar estiveram no local da ocorrência. A suspeita é que o carro de passeio tenha se desgovernado ao sofrer uma aquaplanagem na rodovia. Uma perícia inicial já foi feita e o corpo da professora Sulamita foi removido ao Instituto Médico Legal de Altamira.

Imagem: Reprodução/Confirma Notícia