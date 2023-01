Polícia apura suspeita de bomba perto do Ministério da Economia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apura, na tarde deste sábado (31), mais uma suspeita de bomba em Brasília. O pacote suspeito foi colocado dentro de um banheiro químico que fica próximo do prédio do Ministério da Economia. Ainda não há confirmação sobre a existência de explosivos no pacote.

O caso é o oitavo registrado no Distrito Federal às vésperas da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em dois casos, houve a confirmação da existência de explosivos, sendo que, em um deles, o explosivo foi instalado em um caminhão-tanque nas proximidades do Aeroporto de Brasília.

O responsável pela tentativa de ataque próximo ao aeroporto foi o empresário George Washington Sousa, de 54 anos, que disse em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que planejava cometer atentados em Brasília. Ele chegou a afirmar que estava “preparado para matar ou para morrer”. Sousa foi preso na véspera de Natal.

