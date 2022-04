Polícia busca denúncias para desvendar morte de Aline Borel

A Polícia Civil informou que o Disque Denúncia está recebendo notificações anônimas que ajudem a identificar o motivo e o autor do assassinato de Aline Borel. A influenciadora digital de 28 anos foi encontrada morta na última quinta-feira (21), em Araruama, com duas marcas de tiros no rosto.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones (21) 2253-1177 ou (21) 98849-6099. Também é possível contatar as autoridades por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ.

O caso está sendo apurado pela 118ª DP. Os policiais ainda não divulgaram qual é a linha da investigação.

O corpo de Aline foi localizado na Praia do Dentinho e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. A cantora foi sepultada no Cemitério do Morro Grande na tarde deste sábado (23).

Aline ficou famosa em 2015, após seus vídeos cantando viralizarem na internet. Entre as músicas que foram sucesso na web estão É cansativa a vida do crente e Eu vacilei, pô, Estou ciente. Aline também repercutiu em memes na internet e chegou a participar de programas de televisão.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais