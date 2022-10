Polícia caça os bandidos que mataram o delegado da polícia estadual do Amazonas

Dois marginais mataram na noite de ontem, sexta-feira, 28, o delegado da Polícia Civil do Amazonas Aldeney Goes Alves, no interior de uma farmácia no bairro da Sacramenta. A vítima foi atacada covardemente, baleada e os bandidos, dois jovens, fugiram como ratos correndo para o esgoto.



Imagens das câmeras de segurança da farmácia filmaram os bandidos. O primeiro, de bermudas, entrou, deu a volta por trâs de uma gondola e se posicionou. O segundo entrou e foi feito cerco à vítima, que não teve a menor chance de defesa e foi logo baleado na região da cabeça. Em seguida, os malandros saíram correndo, derrubando remédios das prateleiras e desaparecendo na escuridão.



O caso já está sob apurações da Divisão de Homicídios e da Seccional Urbana da Sacramenta, da Polícia Civil do Pará, que pediu a remoção do corpo do delegado Aldenei Alves para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.



A vítima estava passando férias em Belém e foi à farmácia na noite de ontem. Já havia sido atendido e pagado sua conta, quando foi surpreendido pela ação dos assaltantes que não se sabe se conseguiram levar alguma coisa de valor além do celular do delegado Aldenei.



Segundo policiais que atenderam a ocorrência, ações como esta deixam a todos revoltados e eles estão em diligências para pegar os ladrões em flagrante.



