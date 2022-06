Polícia cancela o CPF de líder do Comando Vermelho em Castanhal

Morreu ao enfrentar armado uma diligência da Polícia Civil em Castanhal um dos líderes do Comando Vermelho, a facção do crime organizado com ramificações no Estado do Pará. A refrega se registrou ontem, terça-feira, 21.

Conforme informações policiais, o suspeito se chamava Amarildo e teria os apelidos de “Okayda” ou “Bob”.



Ainda segundo a polícia, o suspeito seria o conselheiro final do CV.

O corpo de Okayda foi removido para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção Castanhal e o auto de resistência foi feito na Seccional Urbana daquela cidade.



Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar