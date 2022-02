Polícia Científica abre inscrições para perito médico legista até amanhã

A Polícia Cientifica do Pará (PCEPA) está com inscrições abertas para o Processo seletivo simplificado (PSS) número 01/2022 com foco na contratação temporária de profissionais para o cargo de perito médico legista.

O processo será realizado pela PCEPA, por meio de uma comissão especial de seleção, que fará o acompanhamento, execução e a supervisão de todo o processo.

As vagas serão distribuídas da seguinte maneira, para os respectivos municípios, Abaetetuba 1 vaga, Parauapebas 1 vaga e 3 para Marabá a remuneração para o cargo é de R$ 7.760,16 mais benefícios.

Para quem for contratado, terá que cumprir uma carga horaria de 40 horas semanais. O processo seletivo será realizado mediante aplicação de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório e entrevista, de caráter classificatório.

O edital, junto com a ficha de inscrição, está disponível no site da PCEPA. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente, encaminhando seus documentos de habilitação pelos correios (via Ar ou Sedex). A ficha de inscrição deve ser preenchida e enviada junto com a documentação especificada no edital.

Para os requisitos de inscrição, é necessário que o candidato deva ser brasileiro ou naturalizado, ter idade mínima de 18 anos completos, estar quite com suas obrigações eleitorais e militares, não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público, estar inscrito no respectivo órgão regulamentador da profissão, possuir certificado de conclusão de curso e possuir capacidade física de aptidão trabalhista compatível com as atribuições da função de peritos médico legista.

Também é necessário também apresentar declaração de não ter tido vínculo temporário com o Poder Público Estadual nos últimos seis meses, conforme a Lei Complementar 07/1991, contadas até a data de inscrição.

O candidato que possuir algum vínculo com órgão Municipal, Estadual ou Federal deverá, no ato da inscrição, apresentar, juntamente com os documentos, uma declaração de vínculo com a carga horária de trabalho concluída em outro órgão. Em caso de omissão, o candidato fica sujeito a pena de desclassificação deste PSS, assim que constatado o fato.

O PSS terá três etapas, sendo a primeira a inscrição e entrega de documentação necessária. A segundo será de análise documental e das informações curriculares, com caráter eliminatório e classificatório.

E a última etapa, será com uma entrevista, de caráter classificatório, prevista para o dia 24 de fevereiro, nos municípios, locais e horários especificados pelo edital.

O resultado final será publicado no Diário Oficial do estado (DOE) no dia 25 de fevereiro, e homologado no dia 3 de março, pelo mesmo veículo de imprensa oficial do estado.

Foto: Alexandre Puget / Ascom Polícia Científica