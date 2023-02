Polícia Científica abre PSS para vagas em vários níveis de escolaridade

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital do novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) de contratação temporária no quadro funcional do órgão. O PSS visa preencher 76 vagas para 04 cargos, sendo eles: auxiliar operacional, motorista, perito médico legista e auxiliar técnico de perícias (necropsia e laboratório).

O novo certame possui lotação para os municípios de Belém, Altamira, Abaetetuba, Bragança, Castanhal, Paragominas, Tucuruí, Santarém e Itaituba. Os salários variam de R$ 1.215,50 a R$ 10.469,46 podendo ser acrescidos de outras vantagens legais, de acordo com o edital.

O processo seletivo será realizado em duas fases. A primeira fase corresponde à inscrição, de caráter habilitatório e eliminatório. Nessa etapa o candidato deverá anexar todos os documentos solicitados em edital. A segunda fase, por sua vez, corresponderá à análise documental curricular.

Há um diferencial para os cargos de perito médico legista e auxiliar técnico de perícias nos quais ocorrerá uma fase adicional de entrevista pessoal. Dessa forma, a análise curricular e a entrevista apresentarão caráter eliminatório e classificatório na pontuação final da disputa de vagas para os cargos.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço www.sipros.pa.gov.br, no horário de 00h00min do dia 27 de fevereiro de 2023 às 23h29min do dia 28 de fevereiro de 2023. As demais informações constam no edital, que também está disponível no site do Sipros e www.policiacientifica.pa.gov.br

Veja a distribuição de vagas por cargos abaixo:

Escolaridade: Ensino Fundamental

CARGO: MOTORISTA

Município de Atuação e Vagas:

Abaetetuba – 1 vaga

Belém – 3 vagas

Castanhal – 3 vagas

Itaituba – 1 vaga

Marabá – 1 vaga

Paragominas – 2 vagas

Santarém – 1 vaga

Tucuruí – 1 vaga

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL

Município de Atuação e Vagas:

Abaetetuba – 2 vagas

Belém – 25 + 2 PCD vagas

Altamira – 1 vaga

Castanhal – 6 + 1 PCD vagas

Itaituba – 3 vagas

Marabá – 1 vaga

Santarém – 2 vagas



Escolaridade: Nível Médio

CARGO: AUXILIAR TÉCNICO DE PERÍCIAS – NECROPSIA

Município de Atuação e Vagas:

Abaetetuba – 1 vaga

Belém – 1 vaga

Altamira – 1 vaga

Castanhal – 4 vagas

Itaituba – 2 vagas

Santarém – 1 vaga



CARGO: AUXILIAR TÉCNICO DE PERÍCIAS – LABORATÓRIO

Município de Atuação e Vagas

Belém – 3 vagas



Escolaridade: Nível Superior

CARGO: PERITO MÉDICO LEGISTA

Município de Atuação e Vagas

Abaetetuba – 1 vaga

Belém – 1 vaga

Bragança – 2 vagas

Paragominas – 2 vagas

Tucuruí – 1 vaga

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação