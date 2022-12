Polícia Civil abre inquérito para investigar deslizamento no PR

A Polícia Civil do Paraná decidiu abrir um inquérito para apurar o deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, ocorrido no último dia 28 de novembro. Duas pessoas morreram em razão do fato e 12 se salvaram. A investigação tem como objetivo apurar as causas e possíveis responsabilidades decorrentes do acidente.

Na última quinta-feira (1°), o Ministério Público Federal (MPF) do Paraná abriu um procedimento para investigar “eventual responsabilidade” da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no acidente. A PRF afirmou em coletiva que a decisão sobre o fechamento da rodovia cabia à Arteris, concessionária que administra o trecho onde o fato ocorreu.

Em resposta, a concessionária afirmou que era prematuro apontar as causas do acidente. Desde que o deslizamento aconteceu, a rodovia que liga o Paraná a Santa Catarina está interditada nos dois sentidos e não tem previsão para ser liberada.

Nesta sexta-feira (2), o Governo do Paraná encerrou as buscas por desaparecidos no local do acidente depois que as equipes de resgate conseguiram acessar todos os pontos onde poderiam estar vítimas e veículos. No acidente, segundo o Gabinete de Crise do governo, três carros e seis caminhões foram retirados do local.

Ao todo, dois caminhoneiros morreram no acidente na rodovia. O primeiro a ter o corpo localizado foi João Pires, de 60 anos. Já o segundo foi Márcio Rogério de Souza, de 51 anos.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/SESP-PR