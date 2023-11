Polícia Civil acaba com comércio ilegal de arma de fogo e prende duas pessoas em Santarém

Duas pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (28) durante a Operação “Senhor das Armas”, realizada por agentes da Delegacia de Combate às Drogas de Santarém, no oeste paraense. A operação tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar na residência dos investigados para combater o comércio ilegal de arma de fogo no município. A ação contou com o apoio da Seccional Urbana de Santarém, Delegacia de Roubos de Santarém e da Polícia Militar.

“A operação realizada hoje é mais um passo importante da Polícia Civil do Pará no combate ao comércio ilegal de armas de fogo em nossa região, resultando na apreensão de um considerável arsenal e na prisão de dois suspeitos envolvidos nesse esquema criminoso”, destacou o delegado Jardel Guimarães, titular da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas.

Nas casa dos investigados foram apreendidos aparelhos celulares, cadernos de anotações, talões de notas promissórias com anotações, armas de fogo, cartelas e caixas com munições, momento em que os dois homens receberam voz de prisão em flagrante por posse e comércio ilegal de armas de fogo e munições. Os objetos apreendidos foram apresentados na Seccional Urbana de Santarém.

Com os flagranteados também foram apreendidos R$ 161.500,00 em espécie, dinheiro proveniente do comércio ielegal de armas de fogo. “O resultado dessa operação é, com certeza, um grande golpe no crime organizado”, informou o delegado-geral Walter Resende.

Os presos foram conduzidos para a Seccional Urbana de Santarém para os procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação