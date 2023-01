Polícia Civil alerta sobre cuidados para não cair em golpe cibernético

Que o mundo da tecnologia mudou nossas vidas isso ninguém pode negar, hoje em dia é muito mais fácil pagar uma conta sem precisar pegar filas em lotéricas ou bancos, comprar no debito sem a necessidade de um cartão físico, e até mesmo fazer uma reunião sem a necessidade de sair de casa, são privilégios de uma geração que vem cada vez mais evoluindo com as novas descobertas da tecnologia.

Mas como nem tudo são flores, está cada vez mais comum o crime do golpe cibernético, que pode ser caracterizado por roubo de dados e perfis em redes sociais a pedidos fraudulentos de dinheiro por meio de pix, por conta disso, é necessário atenção da população para evitar cair em golpes.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em 2022 foram registrados 13.267 estelionatos praticados por meio virtual. São ocorrências atendidas pela Polícia Civil, por meio da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC).

Segundo o Delegado titular da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, Yan Almeida alerta que, na grande maioria dos casos de invasão de redes sociais, os crimes só obtêm êxito porque a própria vítima entra em link ou fornece algum código que chega por SMS, ambos enviados por golpistas.

Ainda de acordo com o delegado, os criminosos “estudam o perfil da vítima”, verificando seus interesses pessoais, como um restaurante ou hotel. Após isso, criam um perfil falso desse estabelecimento e entram em contato, oferecendo promoções muito vantajosas.

Verificação procedência

Quando a vítima demonstra interesse na oferta, eles enviam algum link ou solicitam um código que chega por SMS, e assim conseguem o acesso à rede social.

“A melhor forma de identificar se a mensagem tem a ver com um golpe é verificar, antes de clicar em qualquer link ou enviar qualquer código, se realmente é uma conta verdadeira, e na dúvida nunca clicar em links ou fornecer códigos, pois raramente essas empresas solicitam códigos dos clientes ou pedem para abrirem links. Também é importante sempre desconfiar de ofertas muito vantajosas”, orienta o delegado.

Segundo Yan Almeida, é possível identificar quando o crime está em curso, visto que após a invasão do perfil são aplicados diversos golpes nos seguidores e amigos da vítima, fornecendo diversas chaves pixs e contas bancárias.

Mas essas mensagens e contas fornecidas pelos golpistas também podem ser úteis à polícia, ajudando a identificar os responsáveis. “É uma investigação que demanda certo tempo, mas é possível identificar os responsáveis. Para isso é importante que a vítima compareça à unidade policial para fornecer o máximo possível de informações”, explica o delegado.

Por pouco, Wesley Azevedo não foi uma vítima. Ele recebeu mensagem de uma conta no Instagram de roupas masculinas, informando que podia pedir qualquer roupa e, em troca, faria a divulgação da loja. “Eu fiquei empolgado e aceitei. Aí me mandaram uma ficha para que eu preenchesse os dados, e nela tinha telefone, endereço, e-mail e CPF. Eu coloquei todos os dados e enviei. A conta só tinha visualizado, e depois eu fui ver os comentários que tinham nos posts deles. Muita gente tinha comentado que a loja era um golpe para roubar contas de Instagram. Fiquei preocupado e fui olhar as mensagens que eu tinha enviado com meus dados e, por sorte, tinha colocado um número errado no meu CPF. Graças a Deus não pegaram a minha conta”, relata.

Em função desse tipo de ocorrência, o Instagram criou, no fim de 2022, uma ferramenta para a própria vítima recuperar sua conta com mais facilidade – https://www.instagram.com/hacked/.

As denúncias de golpes cibernéticos podem ser feitas à Divisão de Combate a Crimes Contra Direitos Individuais Praticados por Meios Cibernéticos (DCDI) e ainda à Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), que funcionam das 08 às 18 h, na Avenida Pedro Miranda, 2288, entre Travessa Perebebuí e Passagem D’Hotel, bairro da Pedreira, em Belém. Ambas também podem ser acessadas, respectivamente, pelos telefones (91) 98568-6361 e (91) 98189-4562.

