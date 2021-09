Polícia Civil alerta sobre falsa ligação de banco

A prática criminosa de se passar por funcionário de um banco já é antiga, mas infelizmente sempre tem alguém que acaba caindo no golpe por falta de atenção ou por falta de conhecimento.

Geralmente o golpista liga para vítima se dizendo ser do banco na qual a vítima tem a conta, e solicita informações para liberar uma suposta chave de acesso, e passa para a vítima um site do suposto banco, para o cliente acessar.

A página que se parece muito com a página oficial do banco, é falsa e pertence ao golpista, que acaba roubando todas as credenciais da vítima que inclui número de conta e senhas. Uma vez fornecida as informações pessoais do cliente no falso site, o golpista consegue trans ferir todo o dinheiro da conta da vítima para a conta do golpista, na qual se aproveita dos demais dados como CPF e RG para aplicar outros golpes.

A Polícia Civil orienta, nunca fornecer dados pessoais ou realizar atendimentos bancários via ligações, na dúvida ligue para o banco ou compareça na agência pessoalmente. Caso você caia nesse golpe, faça denuncia e formalize o boletim de ocorrência (B.O) em qualquer unidade policial ou pelo site da delegacia virtual do estado do Pará.

Acesse o site para denunciar ou fazer o Boletim de ocorrência: www.delegaciavirtual.pa.gov.br

Foto: site canaltech

Jornalista: Marina Moreira