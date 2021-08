Polícia Civil alerta sobre o golpe do cupom de desconto em restaurante

A Polícia Civil do Pará alerta sobre golpe aplicado referente a cupom de desconto em restaurante, os golpistas entram em contato pela rede social utilizando um perfil falso de um estabelecimento comercial, afirmando que a vitima foi selecionada para participar de um sorteio e solicitam o número de WhatsApp.

Ao fornecerem o número para os criminosos, eles tentam habilitar o aplicativo em outro aparelho, por isso solicitam que a vítima encaminhe o código para validar a participação na promoção, o código recebido é de autenticação do WhatsApp da vítima, que terá o aplicativo clonado, caso repasse o código recebido ao criminoso.

Para evitar cair neste tipo de golpe nunca informe códigos recebidos por mensagens para ninguém, habilitar a autenticação de 2 fatores da rede social é uma forma de evitar que seu aplicativo seja clonado.

Caso você seja vítima deste golpe, faça imediatamente um boletim de ocorrência em qualquer unidade policial, e por meio do boletim online no site da delegacia virtual do estado do Pará. Outra medida importante a ser tomada é denunciar ao WhatsApp através do e-mail: suporte@whatssapp.com .

Depois do e-mail ter sido enviado, faça o procedimento para recuperação da conta sucessivas vezes, assim a conta será bloqueada e o criminoso não conseguira mais utilizá-la.

Para fazer o boletim online no site da delegacia virtual do estado do Pará, acesse: www.delegaciavirtual.pa.gov.br

Foto:marketing365