Polícia Civil amplia efetivo e prossegue ações da ‘Operação Verão 2023’ na capital e interior￼￼

Com objetivo de garantir qualidade no atendimento e mais segurança para quem escolheu permanecer na Região Metropolitana de Belém (RMB) ou viajar ao interior durante o primeiro final de semana de julho, a Polícia Civil do Pará ampliou o efetivo de agentes e prossegue com ações integradas da “Operação Verão 2023”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com a participação dos órgãos do Sistema de Segurança.

Em Marudá, distrito de Marapanim, Cristina Newbery, de 56 anos, é investigadora de Polícia Civil (IPC), é uma das que compõe o reforço de 1.600 agentes de segurança que atuam de forma estratégica no veraneio. “Estamos aqui para bem servir o cidadão que procurar o atendimento policial. Estou há 25 anos na Polícia Civil e sempre que houver oportunidade de somar o reforço no efetivo, estarei presente somando com os colegas da unidade”, contou a policial que compõe a equipe na Delegacia de Marudá, no nordeste paraense.

Nas ilha de Mosqueiro e Outeiro, distritos de Belém, os órgão que integram o Sistema de Segurança Pública estão nas ruas com várias frentes de trabalho e ações de prevenção a violência.

“Estamos com equipes completas para realizar qualquer ocorrência. As ações estão sendo realizadas com foco na prevenção de crimes e repressão de delitos. Além disso, com aumento no quantitativo de policiais civis e administrativos, estamos conseguindo dar rapidez ao procedimento nas unidades da capital e interior, garantindo a segurança, a ordem e a diversão aos paraenses”, destacou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Fiscalizações – Uma frente de trabalho da ação começou na última quarta-feira (30) com fiscalizações da “Lei Seca”, que é feita por meio da aplicação do teste do bafômetro e fiscalização das estradas que dão acesso ao distrito de Mosqueiro, em Benevides, e Salinópolis, na região nordeste.

Além disso, equipes da Divisão de Polícia Administrativa (DPA) e Divisão Especializada de Meio Ambiente e Proteção Animal (Dempa) estão nas ruas de forma integrada fiscalizando os estabelecimentos comerciais, bares, casas noturnas e restaurantes. O objetivo é coibir as infrações penais de poluição sonora, perturbação de sossego e manter a paz e a ordem.

