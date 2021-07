Polícia Civil apreende 4 KG de maconha em Santana do Araguaia, no PA

A Polícia Civil apreendeu 4 KG de maconha em Santana do Araguaia, no sul do Pará. Na operação, os policiais também apreenderam 70 comprimidos de ecstasy, um revólver calibre 38 com munição, dinheiro e celulares.

Um homem, de 20 anos, e uma mulher, de 21, foram presos em uma casa., que era usada para embalar a droga, segundo a Polícia. O casal já tinha antecedentes criminais.

No local, um carro que era utilizado para fazer distribuição das drogas também foi apreendido pela Polícia.

Os presos devem responder por tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico.

Fonte: G1 PA — Belém