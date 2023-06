Polícia Civil apresenta ações e efetivo atuantes na “Operação Verão 2023”

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), apresentou na última quarta-feira (28), na sede do Centro Integrado de Controle e Comando (CICC), em Belém, as ações de segurança pública que serão realizadas na “Operação Verão 2023”, com início na próxima sexta-feira (30), em mais de 50 municípios do Pará. A Polícia Civil do Pará (PCPA) irá reforçar o efetivo de agentes em delegacias da capital e no interior do estado.

O delegado-geral, Walter Resende, apresentou o planejamento operacional da PCPA. “Vamos reforçar o efetivo com mais de 1.600 policiais civis durante o período de veraneio. Serão mobilizados delegados, investigadores, escrivães, papiloscopistas, administrativos e técnicos de informática para garantir o atendimento de qualidade, agilidade nos procedimentos à população e turistas em regime de 24 horas”, pontuou o gestor.

O plano estratégico e operacional da PCPA, alinhado com o da Segup, realizará ações de enfrentamento aos crimes previstos no Código Penal e demais leis; fiscalização em estabelecimentos de diversão pública, como bares, casas de festas, restaurantes entre outros, além de combater a incidência de poluição sonora, perturbação do sossego público e alcoolemia.

Outra objetivo das equipes será prevenir e reprimir atos infracionais contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurar o melhor atendimento aos grupos vulneráveis, atuar de forma preventiva através da operação Lei Seca.

Integração – O Projeto “Verão com Justiça e Meio Ambiente”, do Tribunal de Justiça do Estado (TJPA), será realizado de 06 a 08 de julho, em Salinópolis. Equipes da Diretoria de Identificação (Didem) vão ofertar a emissão da Carteira de Identidade (RG). Durante a ação, o TJPA deferirá medidas cautelares após apresentação de suspeitos de delitos ou ato infracionais.

“Em parceria com o TJPA, vamos emitir carteiras de identidade para população, e para dar celeridade aos procedimentos policiais, contaremos com apoio de juízes de Varas Criminais para expedição de medidas judiciais”, contou Resende.

