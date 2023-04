Polícia Civil apura denúncias de poluição sonora e fiscaliza estabelecimentos

A Polícia Civil do Pará ampliou o efetivo durante o feriado prolongado da Semana Santa, e intensificou os trabalhos de apuração de Disque-denúncia referente a casos de poluição sonora e perturbação do sossego. A PC fiscaliza alvarás de bares, restaurantes, hotéis e similares na Região Metropolitana de Belém e no interior. Equipes da Divisão de Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e da Diretoria Estadual de Polícia Administrativa (Depa) atuam nas fiscalizações.

Segundo o delegado-geral, Walter Resende, as ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) com demais órgãos da Segurança Pública.

“Estamos com equipes apurando as denúncias referentes à poluição sonora nas regiões de maiores movimentações da capital e do interior. Esse trabalho é integrado aos demais órgãos da Segurança Pública, e nossa missão é garantir tranquilidade e segurança para quem procurar os balneários neste período”, disse o delegado-geral.

O reforço do efetivo conta com 230 servidores, desses, 130 agentes vão para o reforço policial, contando ainda com mais 100 policiais já lotados que estam a serviço nos municípios. As ações se estendem até segunda-feira (10), com a participação de delegados, escrivães, investigadores, motoristas, policiais, papiloscopistas, administrativos e técnicos em informática, que compõem a equipe, por meio da polícia judiciária.

A integração conta com policiais civis das diretorias de Polícia do Interior (DPI), da Especializada de Polícia Administrativa (DEPA), da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Além disso, reúne também agentes da Polícia Militar, Departamento de Trânsito (Detran-PA), Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Polícia Científica do Pará (PCE), Guarda Municipal, entre outros órgãos trabalhando de forma integrada.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/PC