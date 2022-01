Polícia Civil captura dois assaltantes de banco a caminho de Marabá

A Polícia Civil realizou a captura de dois foragidos na noite desta segunda-feira (24), na BR-155, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com as informações presentes no Boletim de Ocorrência, por volta das 22h, o policiais abordaram um veículo VW GOL, placas QDV-9562, cor branca, ano 2015/2015.

Dentro do veículo estavam os foragidos Elson da Silva Sousa, vulgo Élcio e Werick Gonçalves Brito conhecido como ‘”Cara de Balde”. No momento da abordagem os dois indivíduos apresentaram documentação falsa aos policiais. Werick se apresentou como Heitor Samuel Alves da Silva e Elson identificou-se como Elson Bessa Junior. Segundo o boletim, há indício de que os mesmos iriam praticar crimes a bancos em Marabá.

Mesmo diante das informações falsas, a polícia conseguiu identificar que ambos estavam usando documentos falsos. A polícia foi perspicaz identificou também que contra Werick tem dois mandados de prisão/recaptura em aberto. Um por homicídio e roubo e outro por porte ilegal de arma e uso de documento falso.

Em posse dos indivíduos foram encontrados celulares, R$ 2.310,00 em dinheiro, uma porção de maconha, sessenta euros em espécie, dois bolívares em espécie, cartão bancário em nome de Heitor S A Silva e duzentos kwanzas em espécie (moeda angolana).

Devido à periculosidade dos dois foragidos, a polícia conduziu ambos algemados à 21º Seccional de Marabá. Conforme o boletim, eles estão presos e serão tomadas as medidas necessárias.

Fonte: Portal Debate Carajás