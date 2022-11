Polícia Civil confirma 2 mortes por asfixia em porão de balsa no Marajó

A Polícia Civil confirmou hoje (18) a morte de duas pessoas dentro do porão de uma embarcação que passava por Breves, no Arquipélago do Marajó, anteontem (16). Os tripulantes Adriano Nogueira dos Santos, de Manaus, e Júnior Leal Balieiro, morador de Breves, morreram asfixiados enquanto faziam manutenção na Balsa Capiguaribe. Os corpos foram levados para o Hospital Municipal de Bagre, já passaram por necrópsia e foram liberados para as famílias.

A delegada de Breves, Amanda Ferreira, explicou que, a princípio, já descartou a hipótese de homicídio doloso e trata o caso como acidente de trabalho.

“Mas é necessário averiguar se houve alguma negligência por parte da empresa e as condições de trabalho em que estavam estes tripulantes”, afirmou em entrevista.

De acordo com a delegada, o acidente ocorreu quando os dois “estavam tapando um buraco e, provavelmente, vazou um gás e eles vieram a óbito por asfixia. Inclusive o laudo necroscópico atesta que a intoxicação se deu por monóxido de carbono”.

A dupla foi resgatada por outros tripulantes, que tiveram dificuldade para retirá-los do porão por causa das dimensões apertadas do local.

A Balsa Capiguaribe é de Manaus e transportava madeira de Arapiuns para Moju.

