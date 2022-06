Polícia Civil cumpre mandado contra investigado por pirataria digital

Na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Civil do Pará cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de um homem investigado pela pratica de violação de direitos autorais e lavagem de dinheiro.

A ação policial faz parte da operação “404”, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e as Policiais Civis de 11 estados contra a pirataria digital. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão contra suspeitos de transmitir ilegalmente conteúdo na internet.

As investigações apontaram que o paraense investigado mantinha links em um servidor e oferecia serviço de streaming de filmes e séries, sem o consentimento dos reais proprietários dos direitos de autoria.

No cumprimento do mandado foram apreendidos aparelhos celulares, hds e computadores, que vão ser periciados.

De acordo com o ministério da justiça, os investigados captavam o sinal de canais de televisão fechada e cobravam para repassá-los a assinantes do serviço de pirataria.

De acordo com dados do Ministério apontam que foram bloqueados 266 sites e 461 aplicativos de streaming pirata. Também foram removidos perfis e páginas de redes sociais e de sites buscadores da internet.

“A Polícia Civil, por meio da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos, tem atuado de forma contundente a fim de coibir a prática de crimes praticados no ambiente virtual. As diligências vão seguir para investigar outras pessoas envolvidas no caso”, destacou o delegado geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Foto: Ascom PCPA