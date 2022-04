Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão, em Belém

A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Bengui, com apoio da Delegacia do Tapanã, deu cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela Vara de Inquéritos de Belém. O mandado foi cumprido na manhã desta terça-feira, 19, em Belém.

Segundo a equipe, o mandado foi cumprido contra um homem pela prática do crime de homicídio contra uma mulher. As investigações também apontam que o homem tem participação em uma facção criminosa e na prática de outros crimes.

O homem foi conduzido para a delegacia para o cumprimento de todas as medidas cabíveis e se encontra à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará/Foto: Divulgação