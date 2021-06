Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Uruará

Nesta quinta-feira, 17, a Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional Xingú, cumpriu o mandado de prisão preventiva, em Uruará, em desfavor de um homem, pela prática do crime de estupro de vulnerável. O crime aconteceu no ano de 2019. A vítima tinha quatro anos de idade, quando foi abusada pelo homem, que morava ao lado da residência onde a criança morava com a família. Com isso, logo que sua mãe ficou ciente da situação, informou aos policiais sobre o caso ocorrido. Na época o acusado estava com 19 anos. Posteriormente, às investigações dos agentes, foi demandada a prisão preventiva do infrator. A Polícia Civil deu voz de prisão ao indivíduo quando estava em um campo de futebol, o encaminhando para a Delegacia local, preso e disposto à justiça paraense. Além da população efetivar denúncias nas unidades policiais, a Segurança Pública do Estado possui diferentes meios para delatar crimes como este através de ligações para o 181, e por mensagem no WhatsApp pelo número (91) 98115-9181 e garante o anonimato do cidadão.

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará/Foto: Internet Divulgação