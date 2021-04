Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável, em Portel

A Polícia Civil do Pará, cumpriu o mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem pela prática do crime de estupro de vulnerável, nesta segunda-feira, 19, em Portel, arquipélago do Marajó. Segundo as investigações, a vítima era enteada do agressor, o qual praticava o crime sempre que a mãe estava ausente. Após expedição do mandado de prisão pela Justiça Local, os agentes civis iniciaram diligências e efetivaram a prisão. O investigado foi encaminhado para a unidade policial e está a disposição da justiça.

Por Rafaela Silva