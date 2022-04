Polícia Civil dá início às ações da Operação Semana Santa 2022

A Polícia Civil do Pará vai reforçar o efetivo policial em diversos municípios durante a “Operação Semana Santa 2022”, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O objetivo é garantir maior segurança da população durante o feriado prolongado da Páscoa.

A “Operação Semana Santa” contará com reforço na ação da Polícia Civil do Pará no período de 14 a 17 de abril de 2022, com o efetivo de 200 policiais civis e agentes do setor administrativo, sendo 88 agentes enviados para o reforço policial e 112 policiais lotados e que estarão de serviço em seus respectivos municípios, além de 14 viaturas, atuando em localidades da Região Metropolitana e interior do Estado.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, o objetivo da operação é garantir a tranquilidade da população e o combate à criminalidade. “A Polícia Civil reforçará as delegacias dos municípios que mais recebem turistas no interior, mas também as unidades da Região Metropolitana de Belém, visando melhor assistir a população e conter a criminalidade.” destacou

Ainda de acordo com o delegado-geral, durante toda a operação haverá reforço no efetivo das unidades policiais, contando com delegados, escrivães, investigadores, peritos, motoristas policiais, papiloscopistas, administrativos e técnicos em informática.

Ações

Durante a operação, a Polícia Civil irá realizar e dar apoio a ações específicas nos municípios paraenses. A Delegacia de Polícia Administrativa realizará trabalho de registro, licenciamento e fiscalização de estabelecimentos de diversões públicas, como bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, motéis, pousadas e similares nos municípios que possuem grande potencial turístico.

Equipes da Divisão Especializada em Meio-Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) vão atuar na operação “Disque Silêncio”, que vai fiscalizar a incidência de poluição sonora originada de veículos particulares e/ou estabelecimentos diversos, desenvolvendo trabalho integrado de natureza educativa, preventiva e repressiva.

A Polícia Civil também vai dar apoio à operação Lei Seca, um trabalho conjunto do Detran. As ações são realizadas com o intuito de conscientizar e educar a população e autuar na forma da Lei os condutores flagrados na ilegalidade da condução de veículos automotores sob o efeito de álcool, contribuindo para difusão da necessidade de um trânsito seguro.

Números

Durante a última quinta-feira (14), primeiro dia de ações da Operação Semana Santa 2022, a Polícia Civil contabilizou 61 boletins de ocorrência registrados, 12 procedimentos policiais instaurados e sete prisões efetuadas, sendo duas por alcoolemia. Também foram fiscalizados seis estabelecimentos comerciais .

Por Matheus Rocha (PC)

Fonte: Agência Pará/Foto: ASCOM