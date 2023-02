Polícia Civil deflagra Operação Âmbar e prende quatro pessoas na capital paraense

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFVA), em cooperação com a Polícia Civil de São Paulo, deflagrou, nesta sexta-feira (3), a “Operação Âmbar”, para cumprir mandados de prisão referentes a investigações conduzidas pela unidade especializada ligada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Os mandados foram expedidos pela Vara de Inquéritos Policiais de Belém, com a manifestação favorável do Ministério Público, em quatro inquéritos distintos, todos referentes a roubo, uso de arma de fogo, extorsão e restrição da liberdade.

Um dos alvos era um homem suspeito pelo crime de roubo de veículo no ano passado. Além do carro, a vítima, moradora do bairro da Pedreira, teve objetos pessoais subtraídos e ainda chegou a ser sequestrada e coagida a fazer transferências bancárias.

Outros dois alvos da operação também eram procurados pela suspeita de participação em crimes de roubo de veículos, sendo que um deles era apontado como um dos autores de um crime praticado, no bairro do Umarizal, em 12 de janeiro passado. Neste caso, antes de ser encontrado pela Polícia Civil, o veículo chegou a ser utilizado na execução de outros crimes, na capital.

O outro mandado de prisão era contra uma mulher suspeita de participação em um crime de latrocínio ocorrido no estado de São Paulo. Todas as pessoas presas ficarão à disposição do Poder Judiciário e as investigações serão continuadas, visando identificar demais coautores dos crimes, localização e restituição total dos patrimônios subtraídos, além da identificação de eventuais receptadores.

A Operação Âmbar contou com apoio operacional das Delegacias de Repressão a Roubo a Banco, Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Cargas e a Delegacia de Repressão a Facções, todas também vinculados à DRCO.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação